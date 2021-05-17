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مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات الممارسات الغاشمة لإسرائيل

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال كلمته في بداية الجلسة العامة بمناسبة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى : السادة الأعضاء تابعنا جميعا كما تابع العالم أجمع على مدار الأسبوعين الماضيين ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات على المصليين العزل  تحولت بعد ذلك إلى ساحة حرب في هذه البقعة المقدسة في مشهد استفز مشاعر الشعوب الإسلامية ، بل وشعوب العالم أجمع.

 وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة من جانب سلطات الاحتلال للتهجير القسرى لعدد من العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي " الشيخ جراح " بالقدس الشرقية  وقد ازداد الأمر سوءا مع قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية على قطاع غزة وقع على إثرها أعداد كبيرة من الفلسطينيين وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدد مستقبل السلام والاستقرار بالمنطقة . 

واكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن مجلس الشيوخ يدين بأشد العبارات تلی الممارسات الغاشمة التي تستهدف النيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

واضاف على ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية . كما يدعو المجلس جميع المؤسسات الأممية والدولية لتحمل مسئولياتها والحفاظ على معايير حقوق الإنسان  التي طالمانادوا بها في العديد من المناسبات الأخرى والمنتهكة باستمرار وحاليا من جانب شلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني .

 وفي سياق متصل يؤكد مجلس الشيوخ على دعمه الكامل للموقف الرسمي للحكومة المصرية الذي عبر عنه السيد وزير الخارجية في بيانه أمام مجلس الأمن لمناقشة الذي أكد فيه على أن حل الدولتين ، رغم كل شيء ، لا زال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كافة الأطراف . 

وأخيرا يؤكد مجلس الشيوخ على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني  ودعمه الكامل للجهود الرامية إلى تمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية .

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قطاع غزه ساحة الحرب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشيخ جراح

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