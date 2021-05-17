تعافى 37 مريض كورونا بمستشفى سوهاج العام



وأضاف أيضًا أن المستشفى حريصة على تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم الشفاء التام تحت رعاية الدكتورة كريمة حامد وكيلة وزارة الصحة.



وأشاد الدكتور هيثم محيى الدين، وكيل المستشفى بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبية بالمستشفى من أطباء وتمريض وكل العاملين بها وما يتم تقديمة من عناية للمرضى.





أعلن الدكتور إيهاب هيكل، مدير عام مستشفى سوهاج العام، عن خروج وتعافي ٣٧ حالة من مصابي فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك.