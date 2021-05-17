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جامعة بنها تفوز بدعم مشروعين تخرج من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فوز مشروعين لطلاب الجامعة ضمن المشروعات الفائزة بالدورة السادسة عشر ببرنامج دعم مشروعات التخرج بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ITIDA.

وقال الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن المشروعات الفائزة بجامعة بنها هي: "مشروع الكلية الذكية لهندسة بنها، ومشروع الأقمار الصناعية الذكية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي".

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اهتمام الجامعة بمشروعات التخرج وتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في المجالات المختلفة.

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