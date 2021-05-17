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خلال 24 ساعة.. تنفيذ 92 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.


وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (10) قضايا.
وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1797) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (1) قضية، وى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (92) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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