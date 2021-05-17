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"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على جهود مصر في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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رصد مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى من خلال إنفوجرافيك جديد الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمى فى الأوقات الصعبة".

ووفقًا للإنفوجرافيك؛ بدأ الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات عام 1969، بمناسبة تأسيس الاتحاد الدولى للاتصالات، وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع التحول الرقمى حول العالم، وقد أظهرت التكنولوجيا الحديثة قدرات ومزايا هائلة فى تسيير مختلف نواحى الحياة فى ظل إجراءات الإغلاق العام. ليأتى الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا العام تحت شعار "تسريع التحول الرقمى فى الأوقات الصعبة".

وقد حققت مصر إنجازات كبيرة فى هذا القطاع؛ كان أبرزها: اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، واختيار مصر ضمن أسرع 10 دول نموًّا فى الشمول الرقمى 2020؛ وذلك نتيجةً للجهود المبذولة بشكل مستمر، ومنها: تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد، وإطلاق 60 خدمة على منصة مصر الرقمية، وتطوير 1600 مكتب بريد، وغيرها.
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على جهود مصر في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي
"معلومات الوزراء" يسلط الضوء على جهود مصر في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي

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