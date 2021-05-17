أحدث تحركات "الصحة" لتطعيم المصريين ضد كورونا



اتخذت وزارة الصحة والسكان عدة تحركات هامة من أجل العمل على تلقيح المصريين ضد كورونا، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية بعد أن عجزت الحكومات في السيطرة عليه.





وحسب وزارة الصحة، هناك مليونين و600 ألف مواطن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع تسجيل لقاح كورونا حتى الآن، نحو 1.5 مليون مواطن استقبلوا الرسائل الخاصة بالحصول على لقاح كورونا.





كما أن هناك نحو 970 ألف مواطن حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن، والأولوية في الحصول على التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وليس بأسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أحدث تحركات وزارة الصحة من أجل تلقيح المصريين للحد من انتشار فيروس كورونا:



- تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.



- لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظًا على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.



- تم تخصيص ٤٠٠ مركز لتلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المركز الكبير بأرض المعارض بمنطقة مدينة نصر والذي يستوعب تطعيم ١٠ آلاف مواطن يوميًا.



- سيتم تصنيع لقاح كورونا الصينى سينوفاك محليا من خلال شركة فاكسيرا بواقع 2 مليون جرعة الشهر المقبل.



- تعاقدت مصر على تصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك"، وسيتم تصنيعه في مصر بنهاية العام بمصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر.







وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.