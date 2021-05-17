ضبط مراقب هارب وتنفيذ (2133) حكم قضائى متنوع في حملة أمنية بالقليوبية





قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:



ضبط قضية مخدرات ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة) بحوزة أحد الأشخاص، وضبط (2) قطعة سلاح أبيض، ضبط (4 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4) متهمين، كما تم ضبط مراقب هارب، وتنفيذ (2133) حكم قضائى متنوع.



جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.





