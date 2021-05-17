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"ربنا يخليك لينا".. بهذه الكلمات نضال الشافعي يُهنئ الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان نضال الشافعي على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ81، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان نضال الشافعي صورة له برفقة الزعيم عادل إمام، وعلق عليها قائلاً :"كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسعادة يا زعيم".

وتابع نضال الشافعي قائلاً:"كان لي الشرف إني اشتغلت مع حضرتك قيمة وقامة فنية عظيمة، ربنا يخليك لينا والعمر كله ليك".

وفي سياق آخر، شارك الفنان نضال الشافعي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء، إنتاج سينرجي، وهو بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم.

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