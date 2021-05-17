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حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ربطت الكثير من التقارير الصحفية خلال الآونة الأخيرة واحد من نجوم المقاولون العرب بالإنضمام إلى النادي الاهلي من أجل تدعيم صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكشف محمد عادل المشرف العام على فريق نادي المقاولون العرب حقيقة وصول عروض من الأهلي لضم محمد مجلي لاعب وسط الفريق حيث قال أنه لا وجد أي عروض رسمية وكل ما يتردد مجرد إجتهادات من جانب وكلاء اللاعبين.

وأضاف:" في حالة وصول أي عرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب سيتم دراسة الأمر وإتخاذ القرار بما يمنح اللاعب مستقبل أفضل والحفاظ على حقوق النادي فيما يخص المقابل المادي".

يُذكر أن محمد مجلي يعد واحد من العناصر المميزة في خط وسط المقاولون العرب وإرتبط إسمه بالإنضمام إلى النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

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محمد مجلي المقاولون العرب الاهلي

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