مباحث التموين تضبط 1147 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1147) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (1،97 طن "كبدة مُجمدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (1،1 طن "أسماك مملحة سردين") يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة) بمحافظة القاهرة.





وأثمرت الجهود عن ضبط (2٫3 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (2٫2 طن "دقيق فاخر") معبأ داخل شكائر بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة قنا، وضبط (1،5 طن "سكر حر – أرز أبيض – فول – جبن أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.





كما تم ضبط (2500 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.