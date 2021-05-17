تزامنًا مع العيد.. الداخلية تشن حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة علي مستوي الجمهورية





واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (كمية من مخدر الهيروين – ميزان حساس- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى.



وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتفى محمول- ميزان حساس) بحوزة (أحد الأشخاص، زوجته) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.









وقامت مديرية أمن المنيا بضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) وذلك حال إستقلاله دراجة نارية "مبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة مغاغة.



استطاعت مديرية أمن أسيوط، ضبط (كمية من مخدر الحشيش- فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين") بمسكن (أحد الأشخاص "غير متواجد") كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.



أثمرت جهود مديرية أمن الغربية عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنط.



أضطلع أمن منطقة السحر والجمال في ضبط (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



