السبت المُقبل..حورية فرغلي في ضيافة عمرو الليثي





ومن المقرر أن تتحدث حورية فرغلي خلال اللقاء عن اللحظات الصعبة التي مرت بها خلال تواجدها في غرفة العمليات، وعن معاناتها مع التنمر وعن أسباب إصابتها بالاكتئاب، وعما إذا مازالت تفكر في الزواج أم لا.

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه"واحد من الناس" الفنانة حورية فرغلي ويذاع السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.نشرت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، البرومو الدعائي لذلك اللقاء.