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السبت المُقبل..حورية فرغلي في ضيافة عمرو الليثي
الإثنين 17/مايو/2021 - 11:50 ص
منار داود
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه"واحد من الناس" الفنانة حورية فرغلي ويذاع السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.
نشرت الصفحة الرسمية لقناة "الحياة" عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، البرومو الدعائي لذلك اللقاء.
ومن المقرر أن تتحدث حورية فرغلي خلال اللقاء عن اللحظات الصعبة التي مرت بها خلال تواجدها في غرفة العمليات، وعن معاناتها مع التنمر وعن أسباب إصابتها بالاكتئاب، وعما إذا مازالت تفكر في الزواج أم لا.
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