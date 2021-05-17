غلق وتشميع 5 قاعات أفراح مخالفين للإجراءات الاحترازية بمدينة قنا



جاء ذلك بحضور والمهندسة إسلام محمود مسؤول البيئة، ومبارك عبدالعاطي شئون قانونية، وجمال محمد مدير قسم الاشغالات، علاء محمد، مدير إدارة الأزمات، وسعد سيد، مدير المتابعة بالوحدة، والأمين عماد حمدي، من شرطة المرافق.



وجرى ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1246 2020، وقرار الوزير المحافظ رقم 260 2020 بشأن إصدار قرار غلق للمخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وذلك بالمخالفة للقانون.



أغلقت اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، 5 قاعات أفراح قد حرر محاضر لهم، وذلك لعدم اتخاذهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يتم غلق باقي القاعات المخالفة لاحقًا.