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تحرير 5120 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5120) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2021) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (136) مخالفة السير بدون تراخيص، (6) مخالفات الدراجات النارية، (15) مخالفة موقف عشوائي، (15) مخالفة لشروط التراخيص.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.


وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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