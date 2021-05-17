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تحرير 122 محضر ارتداء كمامة وضبط 21 توك توك بشبرا الخيمة

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، تحرير 122 محضر ارتداء كمامة، وضبط 85 شيشة، وغلق 15 مقهى وملاهي، وفض 4 أفراح وتجمعات بالنوادي، وتحرير 20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى ضبط 8 تكاتك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، و13 توك توك بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة ليلية قادها محافظ القليوبية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالحد من ظاهرة سير التكتوك بدون ترخيص، وفي الشوارع والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى ضرورة الللتزام بإجراءات تحقيق الانضباط لحرکة التوك توك واستصدار ترخيص التسيير لها يجدد سنويا، والتنسيق مع المرور لمنع سير التوك توك بالطرق العامة والرئيسية وقصر استخدامها على الطرق الفرعية.

وشدد محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية مع التأكيد على مالكي التكاتك غير المرخصة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لاستصدار تراخيص لها تجنبا لمصادرتها وتطبيق القوانين والتعليمات المنظمه فى هذا الشأن.

ونفذت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة العديد من الحملات لمواجهة ظاهرة التكاتك المخالفة وغير المرخصة، فضلًا عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وجاءت الجولة بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والعقيد هشام دياب وكيل إدارة المرور.

يشار إلى أنه أصبح إجمالي المخالفات على مدار 11 يوما الماضية ضبط 1517 شيشة، وتحرير 2432 محضر عدم ارتداء كمامة، و238 غلق مقهى، و354 محضر مخالفة لمواعيد الغلق.

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