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رؤساء الهيئات البرلمانية للشيوخ: إسرائيل تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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رؤساء الهيئات البرلمانية للشيوخ  : اسرائيل تنتهك كل القوانين والاعراف الدولية 

نواب يهاجمون الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة علي الشعب الفلسطيني الاعزل واستخدام القوة الغاشمة تجاه شعب 

هاجم رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة علي الشعب الفلسطيني الاعزل واستخدام القوة الغاشمة تجاه شعب  و من جانبه قال النائب حسام الخولي انه باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ندين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي علي فلسطين المحتلة .

 واضاف اعني ما اقول ولابد من ذكر الفلسطين المحتلة وعدم اختصار الامر في الاعتداء علي قطاع غزة ولابد من تذكرة العالم اجمع باحتلال هذا الجزء الغالي من الامة العربية والاسلامي وقال ان الاجيال تتوارث ان فلسطين محتلة من كيان صهيوني غاشم وتعجب الخولي من المجتمع الدولي في ظل ما يتم ما يشاهده هذا العالم اجمع من خلال شاشات التلفاز وما يحدث من هدم وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء علي البنية التحية والمستشفيات وحتي المباني التابعة للأمم المتحدة يتم الاعتداء عليها وطالب الخولي المجتمع الدولي بالتحرك السريع لكبح جماح هذا العدوان الغاشم .

و طالب منظمات المجتمع الدولي بالتحرك ورصد كل ما يتم من اعتداءات وانتهاكات و قدم الخولي التحية والتقدير لأبناء الشعب الفلسطيني للصمود والدفاع عن ارضه وعرضة كما قدم التحية للقيادة السياسية التي امرت بفتح معبر رفح بسرعة لاستقبال الحالات المصابة من الفلسطينيين نتيجة هذا العدوان الغاشم.

قال النائب محمد هيبة ان اعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ يدينون بشدة هذا العدوان الذي نتج عنه مقتل واستشهاد 197 منهم اكثر من 60 طفل واشار الي ان اسرائيل تنتهك كل القوانين والاعراف الدولية  واضاف انه في شهر رمضان المبارك تم انتهاك حرمه المسجد الأقصى وتم دهس الفلسطينيين وحرق اشجار الزيتون وتم تهجير العديد منهم من منازلهم بحي الشيخ جراح وهذا ترسيخ لنظام الفصل العنصري والقضاء علي الهوية الفلسطينية ومنع اداء الصلاة بالمسجد الأقصى ضاربة بذلك كل الاعراف والقوانين الدولية وكذلك تقوم بإنكار حق العودة والاعتقالات والانتهاكات علي كل شكل ولون واحي هيبه موقف القيادة السياسية ودور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية كما ادان وبشدة المستشار بهاء الدين أبو شقة الاعتداءات الإسرائيلية وقال انه باسمه وباسم حزب الوفد ندين تلك الهجمات البربرية الوحشية علي الشعب الفلسطيني الاعزل.

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