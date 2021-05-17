Advertisements

في عيد ميلاده الـ 81.. تعرف على أصعب عاشها عادل إمام في حياته

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements




يُصادف اليوم احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81 ،حيث تعمد خلال مسيرته الفنية على إدخال السعادة على قلوب محبيه من خلاله أعماله الفنية التي مازالت باقية لوقتنا الحالي.

وبالرغم من البهجة والسعادة التي ادخلها عادل امام علي قلوبنا، إلا إنه مر بلحظات عصيبة في حياته، حينما توفت والدته.

تحدّث الزعيم عن تلك اللحظة في إحدى مقابلاته التلفزيونية، قائلا: "أنا مش بخاف من الموت ده قضاء الله، هي كانت مريضة جدا، وكان نفسي تستريح واتوفت، رحت صليت ركعتين عليها، ورحت المستشفى مرضتش أكشف وشها، ولأول مرة شفت أبويا بيبكي، وقتها أنا معيطتش، وبعد شهر كنت في التحرير في عربيتي، رحت راكن العربية ونزلت وقعدت أعيط عياط، يومها عرفت إني فقدت أكبر حب في حياتي، مفيش حد هيحبني أد أمي".

عادل إمام من مواليد المنصورة فى السابع عشر من شهر مايو عام 1940، وتخرج في كلية الزراعة، بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى السينما، وأول أعماله التي حققت نجاحا رغم صغرها هو دوره في مسرحية أنا وهو وهي، أمام الفنان الراحل فؤاد المهندس.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ أقل من ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 18 ساعة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله