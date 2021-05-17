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سامح عاشور: الرهان على المجتمع الدولي في القضية الفلسطينية رهان خاسر

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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 قال النائب سامح عاشور ان العالم لا يحترم الا الاقوياء وان الرهان علي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية هو رهان خاسر فمصر لم تسترد سيناء الا من خلال انتصار ساحق في حرب 73 واضاف ان ما يحدث الان من اعتداءات غاشمة والعالم كله تواطئ علي العرب ولابد ان نمكن ابناءنا واحفادنا من استرداد مقدستنا ونحن مع الكفاح الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

 واكد ان مصر مدركة تماما ان القضية الفلسطينية هي قضية مصرية وان ما يحدث يراد به في النهاية مصر جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق .

. من المقرر ان يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

 
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

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