عبدالمنعم سعيد: القضية الفلسطينية لن تموت والفاشية الاستطانية لن تنجح

قال عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم يبدأ الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أنها حرب غير متكافئة على الإطلاق بين الفلسطيين والآلة العسكرية الإسرائيلية.





وتابع: تلك الحرب وقع فيها ضحايا من الأطفال والنساء، والدرس الذي يجب على إسرائيل أن تتعلمه، هو أن القضية الفلسطينية لا تموت، وأن القدس لاتموت، والشعب الفلسطيني لايموت.





واختتم عضو الشيوخ، الفاشية الاستيطانية لن تفلح في جهودها، وأن القضية الفلسطينية سوف تنتصر نظرا لعدالتها.





كان رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق افتتح الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين بكلمة أدان خلالها الممارسات الغاشمة التي يتعرض لها الفلسطينيين، مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعا المؤسسات الدولية و الاممية لتحمل مسئوليتها و توفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني، و قال:" الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية و يؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني و دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية".