أجهزة الأمن تحبط ترويج 15 كيلو مخدرات وتضبط 163 سلاحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري، بحوزة 23 متهم،31 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 139 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 34097 حكم قضائي متنوع بإجمالي 3395 محكوم عليهم.





وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 91 قضية مخدرات بإجمالي 94 متهم، ضُبط خلالها 15 كيلو مواد مخدرة، 1067 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضُبط 11 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضُبط 13 متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضُبط 141 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضُبط 12430 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فُحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.