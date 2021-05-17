Advertisements

أجهزة الأمن تحبط ترويج 15 كيلو مخدرات وتضبط 163 سلاحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عددًا من الخارجين عن القانون وجائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وأسفرت الجهود في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري، بحوزة 23 متهم،31 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 139 قطعة سلاح أبيض، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 34097 حكم قضائي متنوع بإجمالي 3395 محكوم عليهم.


وأثمرت الجهود في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 91 قضية مخدرات بإجمالي 94 متهم، ضُبط خلالها 15 كيلو مواد مخدرة، 1067 قرص مخدر، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين ضُبط 11 متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضُبط 13 متهم، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضُبط 141 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضُبط 12430 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين فُحص 35 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.


وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله