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عاجل.. سامح شكري يتلقي اتصالين هاتفيين من نظيريه الهولندي واليوناني

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالين هاتفيين من نظيريه اليوناني والهولندي بحثا التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وثمنا وزيرا الخارجية اليوناني والهولندي الدور المصري وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

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