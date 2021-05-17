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31 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 31 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات


وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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