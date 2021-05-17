خطوات عليك فعلها قبل التخلص من هاتفك القديم

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها قبل التخلص من هاتفك القديم بكل سهولة ويسر، ومنها ما يلي:



1. نسخ البيانات

نسخ كل بياناتك من صور وملفات كي لا تفقدها عند تغيير هاتفك، كما يمكن لمستخدمي الأجهزة التي يشغّلها نظام الـ"أندرويد" Android نسخ ملفاتهم احتياطيًّا من خلال "جوجل" Google، أمّا لمستخدمي هواتف "أبل" Apple فيمكن نسخ البيانات من خلال iCloud.





2. تسجيل الخروج من كلّ الحسابات

تسجيل الخروج وإزالة كل حساب قمت بتسجيل الدخول إليه في إعداداتك، فالأمر يضمن مسح كلّ معلومات التعريف بهاتفك، ليصبح الأخير قابلاً للاستخدام من قبل طرف آخر أو يمكن إعادة تدويره بسهولة.





3. تغيير كلمات مرور الحساب

عليك تغيير كلمات المرور المهمة، التي ربما تكون قد حفظتها على هاتفك الذكي.





4. إعادة ضبط إعدادات المصنع للهاتف

تؤدي الخطوة إلى حذف بياناتك الشخصية وأي تطبيقات قمت بتثبيتها، كما هي تعيد ضبط الهاتف إلى حالته الافتراضية.





تعمل تلك الخطوة على مسح أي كلمات مرور محفوظة، بالإضافة إلى كلّ البيانات التي يحتفظ بها الهاتف.





كما يجب تسجيل الخروج وإزالة كل حساب قمت بتسجيل الدخول إليه في إعدادات هاتفك

5. إزالة بطاقات SIM والذاكرة