Advertisements

إغلاق 11 منشأة وتحصيل غرامات فورية خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أغلق حي وسط الإسكندرية بقيادة رجب النقيدي، رئيس الحي، اليوم الاثنين، عن إغلاق 11 منشأة، وتحصيل غرامات فورية قدرها 9 آلاف و400 جنيه ورفع عدد 37 حالة إشغال، خلال حملة موسعة لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة ولجنة إدارة أزمة فيروس "كورونا، الخا صة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١ ولمدة اسبوعين.

الحملة استهدفت عن المرور على المحلات والمنشآت بالشوارع:الآتية:- الاسكندر الأكبر،عمر لطفي،لاجيتية، عمر زعفان،بور سعيد،جواد حسني،الجواهر، جلال الدسوقي،سعيد الجندي وطريق الجيش.

أسفرت الحملة عن إغلاق عدد ١١ منشاة عبارة عن ٨ محلات،كافيتربا،و٢ كافيه، وتوقيع غرامات مالية فورية قدرها ٩٤٠٠ جنيه.لمخالفة قرار مجلس الوزراء، ورفع عد ٣٧ حاله إشغال متنوع والتحفظ على عدد ٢٩ شيشة.

شارك في الحملة مدير إدارة إشغال الطريق وإداراتي:رخص المحلات والمتابعة،وجاري مواصلة الحملات لتفعيل قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء،وقرارات السيد.الوزير المحافظ ؛ ورفع الإشغالات والتعديات،والعمل مستمر.

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم مصير كومان

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 18 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله