إغلاق 11 منشأة وتحصيل غرامات فورية خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

أغلق حي وسط الإسكندرية بقيادة رجب النقيدي، رئيس الحي، اليوم الاثنين، عن إغلاق 11 منشأة، وتحصيل غرامات فورية قدرها 9 آلاف و400 جنيه ورفع عدد 37 حالة إشغال، خلال حملة موسعة لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة ولجنة إدارة أزمة فيروس "كورونا، الخا صة بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح، وما يماثلها من 9 مساء اعتبارا من ٦ مايو ٢٠٢١ ولمدة اسبوعين.



الحملة استهدفت عن المرور على المحلات والمنشآت بالشوارع:الآتية:- الاسكندر الأكبر،عمر لطفي،لاجيتية، عمر زعفان،بور سعيد،جواد حسني،الجواهر، جلال الدسوقي،سعيد الجندي وطريق الجيش.



أسفرت الحملة عن إغلاق عدد ١١ منشاة عبارة عن ٨ محلات،كافيتربا،و٢ كافيه، وتوقيع غرامات مالية فورية قدرها ٩٤٠٠ جنيه.لمخالفة قرار مجلس الوزراء، ورفع عد ٣٧ حاله إشغال متنوع والتحفظ على عدد ٢٩ شيشة.



شارك في الحملة مدير إدارة إشغال الطريق وإداراتي:رخص المحلات والمتابعة،وجاري مواصلة الحملات لتفعيل قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء،وقرارات السيد.الوزير المحافظ ؛ ورفع الإشغالات والتعديات،والعمل مستمر.