جمال عبد الناصر يكشف عن تطورات الحالة الصحية لزوجته فاطمة الكاشف





كشف الفنان جمال عبد الناصر عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر الفنان جمال عبد الناصر صورة لزوجته فاطمة الكاشف، وعلق عليها قائلاً:"الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه، الحمد لله الذي تتم بنعمته وفضله الصالحات، الحمد لله بقدر قدره على ما قدره وما شاء فعل، تحسنت حالة فاطمة بشكل ملحوظ وربنا يتمم شفاها على خير".



وتابع جمال عبد الناصر قائلاً:"وأشكر كل من اهتم وسأل ودعا لها بالشفاء، من الأهل والأصدقاء والزملاء والمحبين في الله والجمهور الكريم، دام الله فضلكم وحبكم وأدام عليكم جميع صحتكم، ووقاكم شر البلاء ويحفظكم من كل شر، حبنا وتقديرنا لكم”.



وفي سياق آخر، شارك الفنان جمال عبد الناصر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الطاووس"، وهو بطولة الفنان جمال سليمان، سهر الصايغ، كما شارك أيضًا في مسلسل "المداح"، وهو بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، هادي خفاجة، ومن تأليف أمين جمال وإخراج: أحمد سمير فرج، إنتاج: شركة سكيرمو.