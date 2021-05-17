كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الدبلومات



بدأت ملامح جدول امتحانات الدبلومات الفنية تظهر يوما بعد الآخر وفقا لما يتم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.



يذكر أن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات هذا العام وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد بعد تفشي الوباء في مختلف دول العالم.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم:



- من المقرر أن تنطلق الامتحانات فى شهر يونيو المقبل ويعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأيام المقبلة.



- من المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية العملية والتدريبات المهنية للعام الدراسى الجارى، السبت 5 يونيو 2021 إلى الخميس 17 يونيو، كما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت 19 يونيو حتى الخميس 1 يوليو 2021.



- امتحانات الدور الثانى من المقرر أن تبدأ السبت 21 أغسطس 2021، إلى الخميس 2 سبتمبر.



- تم الانتهاء من إعداد الجداول الامتحانية كاملة لطلاب الدبلومات الفنية لنظامي 3و5 سنوات بمختلف النوعيات "الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي".





- يعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية المقرر إجراؤها في 19 يونيو القادم لنوعيات التعليم الفني لنظام 3 و5 سنوات، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، للموافقة عليها واعتمادها قبل

إعلانها رسميًا للطلاب.





- من المتوقع أن يتم هذا الاعتماد بدءًا من اليوم الإثنين عقب عودة وزير التربية والتعليم من إجازة العيد.



