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بعد انقطاعها 7 أعوام.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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تستأنف الخطوط الجوية التونسية، اليوم الإثنين، رحلاتها إلى مطارات ليبيا بعد انقطاعها 7 أعوام بسبب تردي الوضع الأمني.

وأعلنت الناقلة الوطنية، في بيان برمجة رحلات بداية من اليوم من مطار قرطاج الدولي نحو مطار معيتيقة في طرابلس.

وكانت الشركة أجلت موعد استئناف الرحلات، الذي كان مقرراً في 27 أبريل الماضي، بسبب ضعف الحجوزات وتفشي وباء كورونا.

وتسعى تونس، التي لها جالية مهمة في ليبيا، إلى تعزيز حضورها في جارتها بعد اتفاق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وتكوين حكومة لتبدأ ترتيبات إعادة البناء في بلد مزقته النزاعات الداخلية منذ 2011.

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