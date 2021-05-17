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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 17-5-2021 أمام الجنيه المصرى

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 17-5-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرا للعطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

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