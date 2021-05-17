السيسي يغادر مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية متجها إلى قصر الإليزيه

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالين هاتفيين من نظيريه اليوناني والهولندي بحثا التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وثمنا وزيرا الخارجية اليوناني والهولندي الدور المصري وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية متجها إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.