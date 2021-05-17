الأونروا: نزوح 42 ألف فلسطيني عن منازلهم في غزة





قال متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن نحو 42 ألف فلسطيني نزح داخلياً في قطاع غزة عن منازلهم بسبب الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع.





وأصبح أكثر من 2500 شخص بلا مأوى بعدما تم تدمير منازلهم، مشيرًا إلى أن الفلسطينين لجأوا إلى 50 مدرسة تديرها الوكالة.





وتزعم إسرائيل، أن جيشها يبذل قصارى الجهد لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان، رغم هجماتها الغاشمة على الفلسطينيين لليوم الثامن على التوالي.





وقصفت إسرائيل ما وصفتها بأنها أنفاق تحت الأرض يستخدمها مسلحون من حركة «حماس» وأطلق مسلحون فلسطينيون رشقات من الصواريخ على مدن إسرائيلية في الوقت الذي دخل فيه القتال أسبوعه الثاني اليوم (الاثنين)، وتنامت فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.





وبعد ليلة من الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق في مختلف أنحاء قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس» قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين في غزة أطلقوا نحو 60 صاروخاً على مدن إسرائيلية خلال الليل بالمقارنة مع ما بين 120 و200 صاروخ في الليلتين السابقتين.





وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ يوم الاثنين الماضي جراء هجمات إسرائيل على القطاع إلى 197 قتيلا فلسطينيا، بينهم 58 طفلا و34 سيدة، إضافة إلى أكثر من 1300 مصاب.



