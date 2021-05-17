ارتفاع سعر الذهب المحلي وعيار 21 يصعد 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2021 خلال منتصف التعاملات الصباحية ليقترب سع جرام عيار 21 من مستوى 800 جنيه للجرام، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب الان





عيار 18 سجل 682 جنيها

عيار 21 سجل 796 جنيها

عيار 24 سجل 909.71 جنيه

الجنيه الذهب 6368 جنيها

أونصة الذهب 1854 دولارا.





أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية





سجل سعر عيار الذهب 24 جرام نحو 905 جنيه





سعر الذهب عيار 21 نحو 793 جنيه





سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 680جنيه





سعر الجنيه الذهب 6915 جنيه





أسعار الذهب العالمية :





زادت أسعار الذهب بسبب خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة، مما غذى مخاوف من رفع لأسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.





وهبط مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأونصة. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار





جاء ارتفاع سعر الذهب عالميًا مع إعلان تباطؤ الناتج الصناعي في الصين لشهر أبريل 2021، وكذلك استمرار ارتفاع الإصابات من فيروس كورونا كما أن عاوائد السندات الأمريكية سجلت هبوط وهى العوامل التى دفعت الذهل نحو الصعود.



