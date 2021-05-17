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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 17-5-2021 في أسواق الجملة

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 17 -5-2021، في سوق العبور، وجاتء الأسعار اليوم على النحو التالي وفقا للأسعار المعلنة من سوق العبور:
 
تراوح سعر كيلو البسلة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو مقابل 3-7 جنيهات للكيلو، كما انخفضت الكوسة لتتراوح بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو مقابل 1.5-3.5 جنيه للكيلو، وسجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الفاصوليا بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه.
 
وتراوحت الطماطم بين 1.5-4 جنيهات للكيلو، وترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وسجلت أسعار البطاطس بين 1.5-2.5 جنيه للكيلو، جنيهات، واستقر سعر الثوم 9- 15 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو. 

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