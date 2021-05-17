Advertisements

سيميوني يشيد بمستوى سواريز بعد عبور أتلتيك بيلباو

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعرب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عن امتنانه لوصول الكرة إلى لويس سواريز، بعد أن سجل مهاجم أوروغواي هدفاً في الدقيقة 88، خلال الفوز 2-1 على أوساسونا، والذي أبقى على فريقه في طريقه نحو إحراز لقب الدوري الإسباني.


لم يهز هداف "الأتلتي" هذا الموسم، الشباك في آخر 5 مباريات، وأضاع سلسلة من الفرص في المباراة قبل الأخيرة بالموسم المحطمة للأعصاب.


وقال سيميوني للصحافيين: "سواريز يمتلك خبرة كبيرة، ومن أفضل منه في فك شفرة مباراة كهذه، عندما بدا أن الأمور تفلت من بين أيدينا؟".

وأضاف: "أظهر سواريز روحاً رائعة، لم يسجل في الآونة الأخيرة لكنه واصل الاقتراب".

وأبقى هدف مهاجم أوروغواي على تقدم أتلتيكو بفارق نقطتين على ريال مدريد، وسيهديه الفوز خارج الديار على ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة للموسم، لقبه الأول في 7 أعوام.

وكان سيميوني تحدث عن خبرة سواريز في المباريات الكبرى قبل اللقاء، قائلاً: "أتلتيكو يدخل منطقة سواريز".

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ نصف ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله