سيميوني يشيد بمستوى سواريز بعد عبور أتلتيك بيلباو

أعرب مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، عن امتنانه لوصول الكرة إلى لويس سواريز، بعد أن سجل مهاجم أوروغواي هدفاً في الدقيقة 88، خلال الفوز 2-1 على أوساسونا، والذي أبقى على فريقه في طريقه نحو إحراز لقب الدوري الإسباني.









لم يهز هداف "الأتلتي" هذا الموسم، الشباك في آخر 5 مباريات، وأضاع سلسلة من الفرص في المباراة قبل الأخيرة بالموسم المحطمة للأعصاب.









وقال سيميوني للصحافيين: "سواريز يمتلك خبرة كبيرة، ومن أفضل منه في فك شفرة مباراة كهذه، عندما بدا أن الأمور تفلت من بين أيدينا؟".





وأضاف: "أظهر سواريز روحاً رائعة، لم يسجل في الآونة الأخيرة لكنه واصل الاقتراب".





وأبقى هدف مهاجم أوروغواي على تقدم أتلتيكو بفارق نقطتين على ريال مدريد، وسيهديه الفوز خارج الديار على ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة للموسم، لقبه الأول في 7 أعوام.





وكان سيميوني تحدث عن خبرة سواريز في المباريات الكبرى قبل اللقاء، قائلاً: "أتلتيكو يدخل منطقة سواريز".