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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الأخيرة "الثامنة والثلاثين".

مازال يتصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا الإسباني الممتاز برصيد 30 هدف، بينما يأتي جيرارد مورينو في المركز الثاني برصيد 23 هدف.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1- ليونيل ميسي.. 30 أهداف
2- جيرارد مورينو.. 23 أهداف
3 –كريم بنزيما.. 22 أهداف
4- لويس سواريز.. 20 أهداف
5- يوسف النصيري .. 18 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف
8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف
10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف

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