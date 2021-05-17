ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة

Advertisements
ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الآخيرة
الإثنين 17/مايو/2021 - 12:50 م
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مباريات الجولة الأخيرة "الثامنة والثلاثين".
مازال يتصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا الإسباني الممتاز برصيد 30 هدف، بينما يأتي جيرارد مورينو في المركز الثاني برصيد 23 هدف.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- ليونيل ميسي.. 30 أهداف
2- جيرارد مورينو.. 23 أهداف
3 –كريم بنزيما.. 22 أهداف
4- لويس سواريز.. 20 أهداف
5- يوسف النصيري .. 18 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – خوسي لويس موراليس .. 14 أهداف
8 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
9 – رفائيل مير فيسينتي .. 13هداف
10 – ماركوس لورنتي .. 12 اهداف
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements