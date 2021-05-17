قمة مصرية فرنسية بين السيسي وماكرون بعد قليل

تعقد قمة مصرية فرنسية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وماكرون بقصر الغليزيه بعد قليل، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالين هاتفيين من نظيريه اليوناني والهولندي بحثا التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وثمنا وزيرا الخارجية اليوناني والهولندي الدور المصري وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف اطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.