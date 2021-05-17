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الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن المتحف المصري الكبير

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن القرار رقم 180 لسنة 2021 بالموافقة علي تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

ونشرت الجريدة الرسمية ايضا فى عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 723 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 2020.

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