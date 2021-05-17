Advertisements

6 يونيو.. الحكم علي ربة منزل واشقائها بتهمة سرقة زوجها بالاكراه في التبين

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة كلًا من "ا.ع" ربة منزل محبوسة "ع.ع" عاطل محبوس و"ا.ع" عاطل محبوس لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالاكراه بمنطقة التبين لجلسة 6 يونيو للحكم


يصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وامانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف امر احالة المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه محمد.ع وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان ما ظفرا به المتهمين الاولي والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الاولي ضربه بصدرة باستخدام سلاح ابيض " سكين" فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.


واضاف امر الاحالة ان المتهمة الاولي احرزت سلاح ابيض سكين بدون مسوغ من الضرورة الشخصية او المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح ابيض بدون مسوغ قانوني.


وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات انه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الاولي والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الاولي ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض فاحدثت اصابته برفقة المتهم الثاني حتي تمكنا من سرقة اموال مقدرة ب25 الف جنية وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

أخبار تهمك

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ نصف ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله