تحرير 85 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك بقنا



وأوضح محافظ قنا أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 محضر لمحال ومطاعم ومقاهي وورش لمخالفتهم تطبيق تعليمات قرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق في تمام التاسعة مساء، وكذلك تحرير 27 محضر مخالفات الإجراءات الاحترازية وفض 9 أسواق تجارية مخالف بدائرة المحافظة، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لمتسولين يستغلون الأطفال في أعمال التسول بمختلف مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ومديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية.



وناشد الداودي المواطنين بضرورة التحلي بالمسئولية ومساندة الدولة في تنفيذ قراراتها للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر من خلال نشر ثقافة الالتزام التي تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مجددا مطالبته المواطنين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التهاون بارتداء الكمامات وتقليل التجمعات ومنع المصافحة بالأيدي.



أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بمراكز قنا التسعة كثفت حملاتها خلال عطله عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومتابعة غلق المحلات والكافيهات في المواعيد المحددة بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة التسول والتي أسفرت عن تحرير 85 مخالفة تموينية متنوعة، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.