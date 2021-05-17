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قبل يوم من مؤتمر Google I / O 2021 تسريب مجموعة من التفاصيل الخاصة بـ Android 12

الإثنين 17/مايو/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
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قبيل المؤتمر السنوي للمطورين Google I / O 2021، الذي ينطلق غدًا الثلاثاء، تم تسريب مجموعة من التفاصيل الخاصة بـ Android 12.

ويُظهر مقطع فيديو جديد من Jon Prosser ما يبدو أنه مقتطفات من عرض تقديمي لنظام Android 12.

لا يوجد ما يؤكد أن هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه الواجهة النهائية، أو ما يمكن الإعلان عنه أثناء المؤتمر السنوي للمطورين Google I / O 2021.

لكن الشئ المثير للإهتمام في فيديو Prosser، واجهة مستخدم جديدة لنظام Android 12، بما في ذلك أداة وسائط جديدة، ومفتاح تبديل سطوع، وعناصر واجهة مستخدم للطقس، وأداة ساعة تناظرية، وإلغاء تبديل الغفوة / الرفض، وإشعارات widget جديدة.

وأظهرت التسريبات السابقة لنظام Android 12 عناصر واجهة مستخدم "widget"، والتي تشبه Smart Stacks التي تم تقديمها في iOS 14. 

كما رأينا تسريبات سابقة عبر مطوري XDA الذين أظهروا سمات جديدة وأداة محادثة لنظام Android 12.

ومعاينات مطوري Google الخاصة لـ تضمن Android 12 الكثير من التعديلات الصغيرة والميزات التي تركز على المطور، مع التلميح إلى بعض التغييرات المهمة في واجهة المستخدم التي ترددت حولها الشائعات، بما في ذلك إعدادات ال widgets وشاشة القفل الجديدة بنص أكبر على مدار الساعة.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر السنوي للمطورين Google I / O 2021 غدًا ويقام في الفترة ما بين 18 و 20 مايو، لذلك يمكننا أن نتوقع معرفة التفاصيل الرسمية من Google غدًا. 

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