ضبط 294 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية في بني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن ضبط 294 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، تنوعت ما بين: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص وزن، ولعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، والتصرف دقيق مدعم، وعدم صرف بون للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وللتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية، ولعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وعدم نظافة المخابز وأدوات العجين.



محافظ بني سويف

وشدًد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات إحتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجهًا بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



تموين بني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية "في الفترة من 6 إلى 16 مايو الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



مخالفات تموينية

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 294 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 36 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و20 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 58 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محضرا للتصرف في 99 جوال دقيق مدعم، و31 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و59 محضرا للتوقف عن العمل خلال المواعيد الرسمية، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و66 محضرا لعدم نظافة المخابز وأدوات العجين.



تموين بني سويف

بينما تم تشكيل عدة لجان برئاسة المسئولين بمديرية تموين بني سويف وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.



البدالين التموينيين

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و8 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية،و5 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.



مراقبة الأسواق

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و27 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لمنشآت تمارس أنشطة تجارية بدون ترخيص، ومحضرا لجزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبيعها وتم التحفظ على 15 كجم منها، و7 محاضر لجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض.



مستودعات بوتاجاز

وتم تحرير 5 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع، فيما تم ضبط إحدى سيارات نقل المواد البترولية تقوم بنقل 5000 سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء وقد تم تفريغ الكمية المضبوطة بإحدى محطات الوقود وتسليم السيارة للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الالواقعة، في حين تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لـ12 متقدما لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة.



مواد غذائية

ومن ناحية أخرى تم سحب عينتين لمواد غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، فيما تم تحرير عدة محاضرا لبعض ثلاجات الأمن الغذائي لوجود أسماك مجمدة ودهون ودواجن وكبدة غير صالحة وأسماك مملحة وسردين وحلوى وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

