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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السابعة والثلاثين

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة ال 37 من عمر البطولة والمقرر لها الثلاثاء الموافق الثامن عشر من مايو الجاري.

استطاع ليفربول أن يخطف ثلاثة نقاط صعبة من ملعب وست بروميتش ألبيون، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليرفع بذلك ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، وينعش آماله في المنافسه على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد في المركز الخامس الآن.

وتغلب توتنهام على ولفرهامبتون وانديررز بثنائية نظيفة، أحرز المهاجم الإنجليزي هاري كين، الهدف الأول عند الدقيقه ال45 من زمن المباراة، بينما أحرز الدنماركي بيير آميل هوبيرج لاعب خط الوسط الهدف الثاني في الدقيقة ال 62 من شوط المباراة الثاني.

على جانب آخر توقف رصيد إيفرتون عند النقطة ال56، بعدما تلقى الهزيمة على ملعبه أمام متذيل الترتيب فريق شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
مانشستر سيتي 83 نقطة
2.مانشستر يونايتد 70 نقطة.
3.ليستر سيتي 66 نقطة.
4.تشيلسي 64 نقطة.
5.ليفربول 63 نقطة.
6.توتنهام 59 نقطة.
7.وست هام 59 نقطة.
8.إيفرتون 56 نقطة.
9.آرسنال 55 نقطة.
10.ليدز يونايتد 53 نقطة.
11.أستون فيلا 49 نقطة.
12.ولفرهامبتون 45 نقطة.
13.كريستال بالاس 44 نقطة.
14.ساوثهامبتون 43 نقطة.
15.بيرنلي 39 نقطة.
16.نيوكاسل 39 نقطة.
17.برايتون 38 نقطة.
18.فولهام 27 نقطة
19.وست بروميتش 26 نقطة
20.شيفيلد يونايتد 17 نقطة

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