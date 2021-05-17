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كيف يدعم "السيسي" السودان في مؤتمر باريس؟

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدول العربية والإفريقية في كافة المحن والأزمات، حيث يشارك في مؤتمر "دعم المرحلة الانتقالية بالسودان" وأهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة الدولة الشقيقة.

ويرصد "الفجر"، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان في مؤتمر باريس.

دعم السودان

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، للتركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها.

ويستعرض الرئيس، الجهود المصرية الجارية لدعم السودان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وتحرص مصر على المشاركة في "المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان"، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية

وضمن تحركات دعم السودان، يشارك الرئيس السيسي، غدٍ الثلاثاء، في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية"، حيث يركز على الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

وكان السفير بسام راضي، أعلن عن عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه صباح اليوم، مضيفًا أن العلاقات المصرية - الفرنسية، شهدت تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية خلال السنوات الماضية.

ويعقد الرئيس، عددًا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

ومن المقرر، اجتماع السيسي، بعدد من رؤساء الدول والحكومات، على هامش الزيارة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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