مصرع شاب غرقاً بمياة نهر النيل في الصف



لقى شاب مصرعه غرقًا بمجرى نهر النيل بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمجرى نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة الشاب، كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الصف إلى مكان البلاغ.





وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب لقى مصرعه غرقًا أثناء الإستحمام بنهر النيل.





وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.