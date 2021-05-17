بعد انتهاء إجازة العيد.. استمرار حملات الرصد والمتابعة وتكثيف جهود النظافة بمحافظة الجيزة

تستمر أجهزة محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن فى تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، وتوجيهات مشددة من قبل المحافظ لكافة المسؤلين بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال.





- مركز ومدينة البدرشين



نجحت اجهزة مركز ومدينة البدرشين فى رصد ٣ حالات تعدى بالبناء على اراضى زراعية بقرية ميت رهينة على مساحة ٥ قيراط وعلى الفور تم ايقاف الاعمال واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المالك، بالاضافة الى رفع ٨٠ طن قمامة من مختلف القرى.



- العياط



ورصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة العياط حالة تعدى بالبناء عل مساحة قيراط و ٦ اسهم بقرية باجة الشيح التابعة للوحدة المحلية بالقطورى.



- منشأة القناطر



ومن خلال حملة مماثلة رصدت لجان المتابعة بمركز ومدينة منشأة القناطر اعمال بناء مخالف على مساحة ١٠٠ م٢ بقرية القطا والتى تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها فورا ومصادرة مواد ومعدات البناء، كما تم شن حملة مكبرة لمتابعة التزام المقاهى والمحال بالاجراءات الاحترازية والتى اسفرت عن غلق مطعم وعدد ٢ محل ومصادرة ٣٥ حالة اشغال.



- حي الوراق





وشنت اجهزة حى الوراق عدة حملات شملت شوارع ( كورنيش النيل، ترعة السواحل، جزيرة محمد، طناش ) والتى اسفرت عن تحرير عدد ١٦ محضر اشغال وغلق وتشميع وعدم ارتداء الكمامة وبيءة، ومصادرة ( ١٨ شيشة، ١٠ سجاد ارضية، ٤٠ كرسى، ٢ كمبروسر، ١ مرجيحة ، ٢ ماكينة لحام ٦ مقعد حديد، ٩ اسطوانات هواء ).



- شمال الجيزة



وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع ٤ مقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة ١٩ شيشة و١٠ كراسى .

واسفرت عدد من الحملات لاجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر بنطاق قرى ( جزاية، الرهاوى، الجلاتمة ) عن تحرير ١٢ محضر غلق وتشميع ومصادرة ٢١ كرسى وانبوبة بوتاجاز كبيرة و ٣ ماسورة حديد وريداتير وترابيزة خشب ومشحمة زيت كبيرة، بالاضافة الى رفع ١٥٠ طن مخلفات بنطاق القرى.





- مركز ومدينة أوسيم





رفع ٤٣٠ طن بنطاق قرى وشوارع مركز ومدينة اوسيم.