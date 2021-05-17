مياه قنا: هبوط أرضي بشارع الأقصر بمنطقة مدينة العمال

صرح المهندس محمد بهاء سيد، مدير فرع قنا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الهبوط الأرضي بشارع الأقصر منطقة مدينة العمال، نتج عن تهالك بعض الحوائط الخرسانية الخاصة بمطبق الصرف الصحي بجوار الهبوط.

وتابع أنه بناء على تعليمات المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالتعامل الفوري مع أي أعطال والبدء في الإجراءات التصحيحية تم التنسيق مع الجهات المختصة بعمل تحويلة للشارع منطقة الهبوط، وقامت الشركة بتأمين موقع الهبوط بعمل كردون بالصدادات الحديدية والشريط التحذيري.

وأصدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بقنا، تعليماته الفورية بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة مقاولات لعمل اللازم ومعالجة المطبق والفرعات المتأثرة من الهبوط.

