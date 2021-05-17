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نقيب المحامين يصدر تنبيهًا بشأن اكتشاف شهادات ثانوية عامة مزورة بطلبات القيد في الجدول العام

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة.

وأهاب عطية أن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع.

وتابع: أملى كبير فى الاستجابة إلى هذه النصيحة، وأنصح من عساه يكون أو تكون قد تقدم أو تقدمت بشهادة ثانوية عامة غير صحيحة ــ المبادرة بسحب أوراقه حتى لا يتعرض للمسئولية الجنائية.

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