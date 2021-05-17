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في عيد ميلاده الـ81.. ما السر وراء اعتذار عادل إمام عن فيلم "غريب في بيتي"؟

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
منار داود
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يحتفل الزعيم عادل إمام اليوم بعيد ميلاده 81 ،وهو يُعد  واحدًا من أهم أعمدة الفن في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنه يُعد رمزًا للكوميديا في مصر. 

وتم ترشيح الفنان عادل إمام من قبل الكاتب وحيد حامد للقيام ببطولة فيلم "غريب في بيتي"، الإ أنه اعتذر عن القيام بذلك الدور ، وتم الاستعانة بالفنان الراحل نور الشريف الذي قام ببطولة ذلك الفيلم .

وكشف السيناريست الراحل وحيد حامد في أحد لقاءاته مع الناقد الكبير طارق الشناوى عن سر اعتذاره عن الفيلم ، حيث أوضح أن الزعيم رفض ذلك الفيلم بسبب تجسيده لدور لاعب كرة في فيلم "الحريف"،خوفًا من أن يكرر نفسه . 


والفيلم تدور أحداث الفيلم حول "شحاته أبو كف" الذي يعشق كرة القدم، ويصبح محترفًا في نادي الزمالك، والذي يُغادر الصعيد ويتجه للإقامة في القاهرة، وتواجهه مشكلة الشقة التي يوفرها النادي له، ولكن يقوم صاحب الشقة بعملية، نصب محكمة ببيع الشقة له ولسيدة أخرى في نفس الوقت، ويضطر الطرفان للعيش في بيت واحد، وتتوالى الأحداث .

فيلم "غريب في بيتي" من إخراج سمير سيف وتم إنتاجه عام 1982. وقصته مأخوذة من فيلم أمريكي أُنتج عام 1977 حمل أسم فتاة الوداع .

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