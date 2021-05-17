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بالمجان.. اتحاد الصناعات و"الصحة" يتفقان على تطعيم العمال ضد كورونا

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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قال اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي، إن الاتحاد اتفق مع وزارة الصحة في تطعيم جميع العاملين بالمصانع بالقاح كورونا مجانا وبدون اي مقابل.

وتابع الاتحاد في بيان رسمي ،  إنه سيعمل على توفير مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة ليقوم كل مصنع بتسجيل وتطعيم جميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات، مؤكد أن ذلك  يأتى حفاظا على رأس المال البشري.

 

وأوضح السيد المهندس محمد السويدي علي أنه سيتم التنسيق مع الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين ومكاتب الاتحاد في المحافظات حتى يتم تنفيذ البرنامج بشكل فعال ومنظم وبما يعود بالفائدة على عمالة المنشآت الصناعية في مختلف التجمعات الصناعية.

 

وكان اتحاد الصناعات سبق وأن وجه الدعوة في شهر يناير الماضي؛ لأصحاب المنشأت الصناعية بضرورة تحمل تكلفة تطعيم العاملين بها بلقاح فيروس كورونا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر..

 

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