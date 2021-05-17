مصرع والدة النائب حافظ عمران في حريق منزل بشبين القناطر

شهدت قرية القشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، حريق هائل اندلع في منزل النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، ما أسفر عن وفاة والدة النائب، وإصابة اثنين أخرين، وجرى السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتدادها، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدينة، يفيد اندلاع حريق في منزل النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بقرية القشيش دائرة مركز شبين القناطر.



انتقل على الفور المحاسب خالد العرفي رئيس المدينة، والمهندس علاء حسنب نائب رئيس المدينة، و4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في منزل النائب المكون من 6 طوابق، وتقيم أسرته في الطابقين الأول والثاني "دوبلكس"، حيث اشتعلت فيهما النيران، وتمكنت القوات من إنقاذ جميع أفراد الأسرة، وتوفيت والدة النائب وتدعى "س.ا.خ " 67 عاما، نتيجة الاختناق من الدخان.



كما أصيب شخصان أخران باختناق، وجرى إسعافهما، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى فيما جرى السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتداده، كما تبين أن النائب لم يكن متواجد في المنزل وقت وقوع الحريق، وأنه كان في عمل بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.