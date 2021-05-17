Advertisements

مصرع والدة النائب حافظ عمران في حريق منزل بشبين القناطر

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت قرية القشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، حريق هائل اندلع في منزل النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، ما أسفر عن وفاة والدة النائب، وإصابة اثنين أخرين، وجرى السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتدادها، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدينة، يفيد اندلاع حريق في منزل النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بقرية القشيش دائرة مركز شبين القناطر.

انتقل على الفور المحاسب خالد العرفي رئيس المدينة، والمهندس علاء حسنب نائب رئيس المدينة، و4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين أن الحريق شب في منزل النائب المكون من 6 طوابق، وتقيم أسرته في الطابقين الأول والثاني "دوبلكس"، حيث اشتعلت فيهما النيران، وتمكنت القوات من إنقاذ جميع أفراد الأسرة، وتوفيت والدة النائب وتدعى "س.ا.خ " 67 عاما، نتيجة الاختناق من الدخان.

كما أصيب شخصان أخران باختناق، وجرى إسعافهما، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى فيما جرى السيطرة على ألسنة اللهب، ومنع امتداده، كما تبين أن النائب لم يكن متواجد في المنزل وقت وقوع الحريق، وأنه كان في عمل بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصل إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع نظيره الفرنسي

منذ 35 دقيقة

الفنانة مريم سعيد لـ محمد سامي: "كنت بتسبلنا الدين وبنسكت علشان لقمة العيش"

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب الأهلي يوضح موقف علي معلول من لقاء العودة أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أمير توفيق ينهي صفقة مدوية للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام إنيمبا

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة 58 حالة.. "الصحة" تعلن بيان كورونا اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي والبرهان يتمسكان بهذا الاتفاق بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ يوم

مفاجأة سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

أستاذ بقصر العيني: مصر تمر بالفترة الأسوأ في إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

عاجل.. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل السوبر الأفريقي

09:01 ص

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

02:58 ص

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

12:00 م

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله