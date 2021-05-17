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إحالة المتهمين في قضية إنتحار فتاة قاصر وزوجها للمحاكمة الجنائية

الإثنين 17/مايو/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة المتهمين في قضية إنتحار فتاة قاصر من البلكونة بعد مشاجرة مع زوجها القاصر أيضا في منطقة الطوابق فيصل إلى محكمة الجنايات، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار في البشر.


كان قد تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من مأمور قسم شرطة الهرم، وبلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانتحار زوجين ووفاة الأولى وإصابة الأخير، بنطاق القسم، ووجه مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وبالفحص والمعاينة تبين انتحارهما إثر وقوع مشاجرة بينهما، قامت على إثرها العروس بضرب حماتها بشفرة أحدثت إصابتها أعلى حاجبها.

حاول الزوج رد كرامة والدته، ليصفع زوجته على وجهها، لكن الأمر لم ينتهي عند ذلك، لتسرع العروس السابق لها الزواج عرفيا من شاب آخر، إلى "البلكونة"، ممسكة بالستارة لتهدد بالانتحار عن طريق إلقاء نفسها من شقتهما بالطابق الرابع، فحاول الزوج تهدئتها لاقناعها بالعدول عن مخططتها، لكن دون جدوى.

ثوان معدودة احتاجتهم العروس لتنفيذ خطتها وانتحارها، وسقطت أرضا جثة هامدة، لينفذ الزوج ما فعلته زوجته وينتحر بالقاء نفسه هو الآخر، لكن كتب له النجاه، وانقاذه من قبل الأهالي، وتمكنت القوات من القبض على والدة الزوج واقتيادها إلى ديوان القسم للتحقيق معها.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن المتوفاة " أية" 16 سنة، سبق لها الزواج عرفيا قبل ذلك، وانتهى الأمر بينها وزوجها إلى تمزيق ورقة الزواج العرفي.

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